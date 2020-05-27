Давление США на Европу и "Северный поток-2" объяснили выборами

Антироссийская риторика хорошо воспринимается американской публикой, сказал эксперт

В США вновь звучат призывы ввести дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2". Цель - если не помешать завершению строительства, то сорвать запуск проекта в эксплуатацию. Но самый изощренный замысел вашингтонских стратегов - сделать потребление российского газа невыгодным для европейцев. А для этого нужно наложить штрафы на своих же союзников в Старом Свете.

В очередной раз повысить давление на строящийся газопровод "Северный поток-2" Вашингтон попытался руками своего посла в Германии Ричарда Гренелла. Однако громкого взрыва не случилось - получился, скорее, политический пшик. Покидающий свой пост американский дипломат на прощание дал весьма далекое от дипломатических оборотов и хороших манер интервью германскому изданию "Хандельсблатт". Вместо слов благодарности стране, в которой посол проработал 2 года и планов на дальнейшее сотрудничество - скандальное заявление: с его уходом давление на Германию не закончится, а если Берлин не прислушается к Вашингтону и не откажется от нового газопровода, то пожалеет.

"Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым. Правительству ФРГ нужно в целом пересмотреть политику в отношении России. Германия должна прекратить кормить бестию, в то время когда сама недостаточно платит для НАТО", - заявил дипломат.

Ничего нового американский посол журналистам не сказал. Практически полностью воспроизвел слова Дональда Трампа, сказанные в адрес Ангелы Меркель пару лет назад. Никаких подробностей возможных новых санкций не раскрыл. Есть только предположение, что это могут быть штрафы компаниям, которые обеспечивают техническое обслуживание магистрали. Ранее из-за американских санкций швейцарский подрядчик приостановил работы по прокладке труб. Но Россия решила вопрос, как, хоть и позже запланированного, достроить объект своими силами: в территориальные воды Германии зашел наш трубоукладчик "Академик Черский". Именно он может проложить недостающие километры "Северного потока — 2". За российскими кораблями пристально следят, безапелляционно заявил Ричард Гренелл немецким журналистам. Вашингтон, мол, намерен, если не предотвратить само завершение строительства, то, как минимум, помешать вводу газопровода в эксплуатацию. Правда, пока никаких реальных законопроектов о санкциях против "Северного потока-2" в Конгресс не внесено, и принятие подобных документов - дело не быстрое. "Газпром" скорее завершит проект, а компания обещает это сделать, несмотря ни на что, до конца года, чем американские политики договорятся между собой.

"Задача, на самом деле, которая я думаю, поставлена американской администрацией перед своими послами в Европе, довольно простая - продвигать идею, что все европейцы должны покупать газ только у США. Да, он дороже, но зато вы будете показывать нам свою политическую лояльность. Сейчас еще и предвыборная кампания в США, поэтому, и республиканцам, и демократам очень важно продолжать вот эту антироссийскую риторику, она хорошо воспринимается публикой", - прокомментировал Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

В Германии посла Гренелла всегда не очень жаловали. Он неоднократно нарушал дипломатические нормы, критикуя политику ФРГ, и открыто давил на Берлин. О его уходе немецкие журналисты написали: он приехал сюда не как дипломат, а как знаменосец идеологии Трампа, и так же прощается. Скандальное интервью прокомментировали в МИД Германии: в настоящее время раскручивать санкционную спираль несвоевременно, есть другие проблемы. В Бундестаге призывают к ответным ограничительным мерам против США. Швейцарская компания - оператор Северного потока-2 и ее партнеры также выступили с заявлением о попытке незаконного вмешательства в работу европейских компаний.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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