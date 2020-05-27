В России утвердили правила профилактики коронавируса

Ограничения будут действовать до 1 января 2021 года

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до 2021 года. Согласно документу, сохраняется соблюдение самоизоляции на 14 дней для тех, кто приехал из неблагополучных по вирусу регионов. Местные органы власти должны уточнить перечень рейсов, прибывающих с охваченных эпидемией территорий. Ограничения будут действовать до 1 января будущего года.

Профессия мирная – занятие сродни военному. Но сегодня – в символическом значении. В День рождения Санкт-Петербурга традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона произвели главные врачи пяти больниц, где борются за жизни пациентов с коронавирусом.

"Очень приятно, что в этот день нашей медицинской семье уделено такое внимание. Это дань уважения, понимания. И как руководитель клиники я чувствую ежедневную поддержку самых различных социальных слоев нашего города", - заявил главврач городской больница Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

Если в Петербурге улицы пока пусты, то во Владивостоке на свежем воздухе спортивный бум. В среду там официально открылись набережные, пляжи и зоны отдыха. Горожане дают выход энергии, накопившейся во время самоизоляции.

"У меня трое детей, сидеть дома было очень с ними тяжело. И дети спортивные. Без спорта детям было прямо тяжко", - объяснила местная жительница Анна Гайтанова.

Многие регионы, где ситуация стабилизировалась, постепенно ослабляют режим самоизоляции. На Сахалине даже открылись фитнес-клубы.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

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