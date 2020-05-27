ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России разработали тест для выявления иммунитета к COVID-19

16:59
  • среда
  • 27 мая 2020

Новая тест-система выявляет специфический иммунитет к COVID-19

Российские ученые разработали тест-систему, выявляющую специфический иммунитет к новому коронавирусу. Об этом сообщили в Минздраве.

Путину пообещали завершить испытания вакцины до конца июля
Путина пригласили на виртуальный саммит по вакцине от COVID-19
Определены сроки испытания вакцины от коронавируса на людях

Разработкой теста занимались сотрудники НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. С его помощью можно определить стадию заболевания у человека, а также отбирать потенциальных доноров плазмы для лечения пациентов с коронавирусом.

Тест-система выявляет специфический иммунитет - антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека, уточняет ТАСС со ссылкой на Минздрав.

В России также успешно работают над вакциной от коронавируса. Министр обороны Сергей Шойгу ранее пообещал, что клинические испытания препарата завершат до конца июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в больнице
Врачи в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.