В России разработали тест для выявления иммунитета к COVID-19

Новая тест-система выявляет специфический иммунитет к COVID-19

Российские ученые разработали тест-систему, выявляющую специфический иммунитет к новому коронавирусу. Об этом сообщили в Минздраве.

Разработкой теста занимались сотрудники НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. С его помощью можно определить стадию заболевания у человека, а также отбирать потенциальных доноров плазмы для лечения пациентов с коронавирусом.

Тест-система выявляет специфический иммунитет - антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека, уточняет ТАСС со ссылкой на Минздрав.

В России также успешно работают над вакциной от коронавируса. Министр обороны Сергей Шойгу ранее пообещал, что клинические испытания препарата завершат до конца июля.

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