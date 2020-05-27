На "Красное & Белое" завели дело из-за вспышки коронавируса

Сотрудники ходили на работу с признаками ОРВИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заражения коронавирусом на складе алкомаркета "Красное и белое".

Вспышка COVID-19 произошла на складе ООО "Абсолют" в Свердловской области, который снабжает сеть товаром. Как выяснили следователи, на предприятии было всего два термометра, а некоторые сотрудники приходили на работу с симптомами ОРВИ.

По данным прокуратуры Свердловской области, на 26 мая среди 870 сотрудников склада COVID-19 выявили у 180.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание". С 15 мая склад перестал работать, так как все его работники изолированы.

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