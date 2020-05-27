Путин поддержал сохранение удаленки после пандемии

Сейчас из дома трудятся 5,6 миллиона россиян

Удаленная работа будет востребована среди сотрудников и после окончания пандемии коронавируса.

Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

"Его (опыт - прим.ред.) обязательно надо использовать, поскольку такой удаленный, дистанционный формат работы, мы с вами это хорошо знаем, удобен и востребован и бизнесом, и гражданами", - сказал президент на совещании по состоянию рынка труда.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков поддержал инициативу Путина и отметил, что большинство работодателей готовы оставить своих сотрудников на удаленке после пандемии. На сегодняшний день в России работают удаленно около 5,6 миллиона человек.

Понятие удаленная работа могут закрепить в законодательстве. Минтруд и Минэкономразвития проработают этот вопрос, заявил Котяков.

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