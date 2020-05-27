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Мосгордума приняла закон о запрете продажи алкоголя в барах площадью менее 20 метров

17:35
  • среда
  • 27 мая 2020

В столице нужен культ здорового образа жизни

Мосгордума приняла закон о запрете продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Об этом сообщает АГН "Москва".

"Мы должны бороться с бытовым алкоголизмом во всех его проявлениях. Наливайки - это не уютные минибары, как их пытаются представить лоббисты. Их существование в нынешнем виде формирует нездоровые привычки у жителей. Нормой для наших московских домов, многоквартирных домов, должны стать не "наливайки", а спортивные площадки. Нам нужен культ здорового образа жизни, а не распития алкоголя. К мнению жителей нужно прислушиваться обязательно. Я инициативу поддерживаю и призываю коллег также голосовать за принятие данного законопроекта", - сказала член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева.

Председатель комиссии Кирилл Щитов отметил, что данный закон гарантирует московским предпринимателям определенный размер минимальной площади.

"Если мы сейчас не примем городской закон, то оставим бизнес в подвешенном состоянии, в опасениях, что Мосгордума планирует ввести какие-то дополнительные ограничения, особенно учитывая, что другие регионы планируют установить 50 квадратных метров в качестве минимальной площади зала обслуживания посетителей. Приняв наш городской закон, мы гарантируем московским предпринимателям, что для них минимальная площадь будет 20 метров. И это будет закреплено и в федеральном законе, и в московском", - сказал Щитов.

Также он добавил, что принятие федерального и московского законов предупредит продажу алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах в будущем.

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