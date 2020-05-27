Депутат Мосгордумы отметил влияние онлайн-обсуждений по реновации на рост аудитории

Виртуальные собрания позволили вовлечь большее количество человек

Онлайн-обсуждения проектов реновации расширяют их аудиторию.

Об этом рассказал в интервью ТАСС депутат, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Депутат отметил, что пандемия коронавируса внесла ряд изменений в привычную жизнь москвичей. Жители мегаполиса не только работают преимущественно дистанционно, пользуются онлайн-консультациями врачей, покупают продукты и вещи, не выходя из дома, но и участвуют в жизни города посредством видеоконференций и онлайн-голосований. В онлайн были переведены и общественные обсуждения о программе реновации, участвуя в которых горожане могут оказать непосредственное влияние на облик столицы.

"Вот на днях в режиме Zoom-конференции я отвечал на вопросы жителей поселения Десеновское, причем вместе с нами также на связи были представители Московского фонда реновации жилой застройки. Люди напрямую узнали все о возможностях покупки дополнительных квадратных метров при переезде по программе реновации, о полезных онлайн-инструментах, существующих на сайте фонда, о том, как можно следить за ходом строительства домов", - сказал Козлов.

Он отметил, что это была уже вторая такая онлайн-консультация по реновации. В первый раз Козлов общался с жителями городского округа Щербинка. Несмотря на отсутствие привычных очных встреч и обсуждений, жители конструктивно восприняли онлайн-формат общественных обсуждений.

"У многих есть определенное недоверие, опасение, что система вовремя не сработает и что-то будет не учтено. Привыкли к таким классическим, очным заседаниям и встречам, но сейчас условия пандемии заставляют онлайн-ресурсы активно развиваться. <…> Конечно, когда меры будут сняты, традиционные форматы к нам вернутся", - отметил он.

Александр Козлов выразил мнение, что онлайн-формат общественных обсуждений сохранится после снятия в Москве действующих ограничительных мер, и станет действенным инструментом привлечения к диалогу большей аудитории и экспертов.

"Я бы не исключал, что голосование и прием жителей в онлайн-формате будут параллельными инструментами для большего охвата жителей, участников, экспертов, когда невозможно в одном месте собрать большое число людей. Дистанционные способы позволяют проводить общение-онлайн практически неограниченного числа участников. Публичные слушания классического формата проводятся в залах, которые могут вместить 300–500 человек, и это отчасти ограничивает права людей, которые хотят высказаться, ознакомиться с проектом, получить от экспертов ответы на вопросы", - объяснил Козлов.

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