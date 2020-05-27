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Собянин запустил программу пилотных тестирований инновационных решений

17:44
  • среда
  • 27 мая 2020

Москва станет главным российским полигоном для тестирования инноваций

Власти Москвы утвердили программу пилотных тестирований инновационных решений. Постановление опубликовано на официальном сайте мэра города Сергея Собянина.

Апробация инновационных решений будет проводиться в организациях, получивших статус площадки пилотного тестирования. Реестр площадок пилотного тестирования инновационных решений будет вести столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, это же ведомство будет и координатором проведения таких тестирований.

"В целях стимулирования внедрения инновационных продуктов и технологий правительство Москвы постановляет: проводить в Москве пилотные тестирования предлагаемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями инновационных решений: инновационной, высокотехнологичной продукции, технологий или опытных образцов, которые обладают новыми и (или) значительно улучшенными потребительскими качествами, технологическими характеристиками, новыми методами использования и существенно отличаются от имеющихся альтернативных решений", - говорится в документе.

Также из него следует, что ГБУ "Агентство инноваций города Москвы" станет посредником между инновационными компаниями и площадками для пилотного тестирования.

В качестве площадок могут выступать любые организации, готовые предоставить свою инфраструктуру, опыт и знания для проведения тестирования инновационной продукции и, возможно, стать ее первыми пользователями.

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