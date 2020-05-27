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Компании со статусом "Московский инвестор" получат льготы по налогу на прибыль

17:58
  • среда
  • 27 мая 2020

Документ подписал Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании межведомственной комиссии, которая будет присваивать компаниям статус московского инвестора, дающий право на налоговые льготы.

Документ опубликован на официальном сайте мэра.

"Создать межведомственную комиссию по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статуса московского инвестора. Утвердить порядок присвоения, подтверждения и прекращения статуса московского инвестора; положение о межведомственной комиссии", - говорится в документе.

Статус московского инвестора будет присваиваться юридическим лицам, которые осуществляют на территории Москвы в качестве основного вида экономической деятельности, которая относится к обрабатывающему производству (за исключением производства кокса и нефтепродуктов).

Статус московского инвестора присваивается правовым актом правительства Москвы на срок до семи лет. Он  подтверждается по истечении пяти календарных лет с года его присвоения.

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