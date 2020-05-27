ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минтруд предложил увеличить минимальное пособие по безработице в три раза

18:11
  • среда
  • 27 мая 2020

В России 1,9 миллиона человек потеряли работу

Министерство труда и социальной защиты России предложило на три месяца повысить размер минимального пособия по безработице втрое.

По словам главы ведомства Антона Котякова, сумма выплаты увеличится с 1,5 тысяч рублей до 4,5 тысячи рублей. Это необходимо, чтобы поддержать граждан в это непростое время, вызванное пандемией коронавируса.

Пособие будет увеличено задним числом, то есть с первого мая 2020 года. В таком объеме оно будет выплачиваться до 1 августа.

Президент России Владимир Путин отметил, что количество официально зарегистрированных безработных в России растет. По последним данным, это порядка 1,9 миллиона человек. Самая сложная ситуцация в Туве, Чечне и Ингушетии.

Внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным во всех регионах страны, подчеркнул президент.

"Напомню, сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работе. И это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Центр занятости
Центр занятости
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.