Минтруд предложил увеличить минимальное пособие по безработице в три раза

В России 1,9 миллиона человек потеряли работу

Министерство труда и социальной защиты России предложило на три месяца повысить размер минимального пособия по безработице втрое.

По словам главы ведомства Антона Котякова, сумма выплаты увеличится с 1,5 тысяч рублей до 4,5 тысячи рублей. Это необходимо, чтобы поддержать граждан в это непростое время, вызванное пандемией коронавируса.

Пособие будет увеличено задним числом, то есть с первого мая 2020 года. В таком объеме оно будет выплачиваться до 1 августа.

Президент России Владимир Путин отметил, что количество официально зарегистрированных безработных в России растет. По последним данным, это порядка 1,9 миллиона человек. Самая сложная ситуцация в Туве, Чечне и Ингушетии.

Внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным во всех регионах страны, подчеркнул президент.

"Напомню, сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работе. И это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди", - сказал Путин.

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