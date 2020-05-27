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Путин согласился принять новые меры поддержки граждан

18:27
  • среда
  • 27 мая 2020

На детские доплаты смогут претендовать те, кто потерял работу до 1 марта

Президент России Владимир Путин согласился принять предложения по дополнительной поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

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Выступая на совещании по ситуации на рынке труда, глава государства согласился с необходимостью утроить минимальное пособие по безработице с 1 мая на три месяца. Это затронет не только тех, кто потерял работу из-за коронавируса, но для всех безработных. Кроме этого, в России продлят на 3 месяца выплату ранее назначенных пособий по безработице тем, кто в пандемию лишился на него права (но не позднее 1 октября).

Речь зашла и о выплатах на несовершеннолетних детей. Путин поддержал идею распространить детские доплаты в 3 тысячу рублей на ребенка в месяц на тех родителей, кто потерял работу до 1 марта. Ситуация на рынке труда ухудшилась и найти работу сложно, объяснил президент.

ИП, закрывшим свое дело после 1 марта, будут выплачивать максимальное пособие по безработице в 12130 рублей. Выплачивать средства будут в течение трех месяцев.

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