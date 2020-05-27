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"Я что, не человек?" Кадыров рассказал о своем самочувствии

18:37
  • среда
  • 27 мая 2020

Ранее его заметили с катетером на руке

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своем здоровье.

Он отметил, что здоров, а информация о его болезни не имеет никакого подтверждения.

"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек", - заявил Кадыров (цитата по ТАСС).

Ранее СМИ заметили, что Кадыров пришел 26 мая на совещание республиканского оперативного штаба в Грозном с катетером на руке. В свою очередь "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что у главы Чечни заподозрили коронавирус.

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