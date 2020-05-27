Глава Удмуртии заразился коронавирусом

Поводов для госпитализации у него нет

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом. Политика не будут госпитализировать, его состояние позволяет назначить ему внебольничное лечение.

"У главы Удмуртии Александра Бречалова положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию", - сказано в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в регионе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о заражении коронавирусом. До этого его заметили с катетером на руке во время совещания, однако политик заверил, что он "абсолютно здоровый человек".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"