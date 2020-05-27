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По поручению Собянина в регионы направят врачей для борьбы с COVID-19

18:57
  • среда
  • 27 мая 2020

Первые рейсы вылетят 27 мая в Северную Осетию, Ингушетию и Дагестан

Москва направит 40 специалистов в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Первые рейсы с бригадами врачей вылетят 27 мая в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край.
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Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в составе мультидисциплинарных бригад - высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с COVID-19.

"В их составе - пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры. Во главе каждой бригады - врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. Старшими врачами бригад станут медики из наших перепрофилированных стационаров - из НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Виноградова и ГКБ имени Ворохобова, госпиталя ветеранов войн №1, ГКБ имени Ерамишанцева и больницы города Московский", - заявила Ракова (цитата по АГН "Москва").

Она пояснила, что врачи будут укомплектованы полными наборами средств индивидуальной защиты для старта работы. Дополнительные средства индивидуальной защиты отправятся в регионы грузовыми самолетами.

Заммэра отметила, что также будет направлен запас медикаментов в размере более 200 тысяч упаковок на общую сумму более 280 миллионов рублей.

В будущем такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир. Медики проведут в регионах около двух недель. В регионы отправятся шесть бригад врачей по шесть человек.

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