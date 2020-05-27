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Путин обсудил ограничение добычи нефти с саудовским принцем

19:25
  • среда
  • 27 мая 2020

И поздравил его с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию на мировом рынке энергоносителей, а также ограничения по добыче нефти, о чем в апреле договорились страны "ОПЕК+". 12 апреля они договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Москва и Эр-Рияд договорились продолжать сотрудничество в этих вопросах по линии министерств энергетики.

Кроме того, Путин поздравил Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда с праздником Ураза-байрам.

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман
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