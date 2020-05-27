Александр Цекало поделился интимными подробностями жизни в самоизоляции

Артист и его жена Дарина Эрвин не находят поводов для скуки в своем доме в США

Артист Александр Цекало рассказал, как проводит время в самоизоляции. Кроме увлечения живописью, он также нашел вдохновение запустить новый проект – теперь Цекало рассказывает о сериалах.

В выпуске своего нового шоу он признался, что скучать ему не дает его 28-летняя супруга Дарина Эрвин. Сейчас оба живут в США.

"Я и моя жена Дариша любим друг друга, мы занимаемся сексом, готовим еду вместе, смотрим сериалы", - похвалился Цекало.

Поклонники 59-летнего артиста отметили, что Цекало выглядит помолодевшим. "Вот что делает счастливое супружество", - пишут в соцсетях фанаты.

Эрвин – четвертая супруга Цекало. Вместе они уже полтора года. Ранее супруга шоумена показывала в соцсетях фото голого Цекало, стоящего у картины.

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