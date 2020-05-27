"Для сына нет никаких запретов": Тодоренко рассказала, как правильно воспитывать ребенка

Телеведущая отметила, что ее многие осуждают

29-летняя Регина Тодоренко рассказала, как воспитывает своего полуторагодовалого сына Мишу или Майкла, как его любят называть в семье.

Телеведущая сейчас активно восстанавливает репутацию после скандала с домашним насилием. Тодоренко заявила, что ничего не запрещает своему первенцу и позволяет все испробовать на себе. Молодая мама призналась, что сама предлагает сыну поиграть в гаджеты.

"Психологи во всю трубят, что гаджеты - зло которое пагубно влияет на неокрепшую психику ребенка. А мне кажется, зло - это все, что чересчур!!! Меня вообще многие осуждают за то, что для нашего сына нет никаких запретов, но мой принцип прост – я разрешаю разбрасывать игрушки и разрешаю их собирать", - написала Тодоренко в Instagram.

Пользователи Сети поддержали этот подход к воспитанию и отметили, что каждому поколению – свои игрушки.

"Все правильно! Неправильно, когда ребенку дают телефон с, фразой: "Иди смотри, только отстань!", - отметила kotia.kotofei."По мне, это разумный подход", - написала stihozhenya.

"В свое время продела тоже со своими сыновьями, и мои дети не страдают зависимостью от гаджетов", - рассказала свой опыт olga30davidenko.

Другие же попросили Тодоренко не навязывать свои методы воспитания.

"Не забывайте, что каждый ребенок индивидуален. Все то что вы тестируете на своем ребенке может не подойти другому малышу. Вы не эксперт и поэтому не нужно афишировать свои методы", - написала mrs_mommy_2020.

Скандал с участием Тодоренко вспыхнул в конце апреля. Телеведущая заявила, что женщины сами виноваты в том, что их бьют. После этих слов на телеведущую посыпался шквал критики, журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года", а ряд компаний разорвали с ней рекламные контракты.

Чтобы реабилитироваться, ведущая сняла фильм "А что я сделала, чтобы помочь?", где осветила проблему домашнего насилия, а также перевела два миллиона рублей в фонд помощи жертвам насилия.

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