Собянин продлил режим самоизоляции и пропуска в Москве до 14 июня

Переоформлять документы не нужно

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически.

Мэр также объявил о втором этапе смягчения ограничительных мер в столице с 1 июня. Работу возобновят многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.

"С понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За исключением "Зарядья" для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории", - написал мэр на своем личном сайте.

В первый день лета свои двери откроют автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. Собянин потребовал, чтобы следил за социальным дистанцированием и усилил режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

Соблюдать все требования нужно и при запуске работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами.

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