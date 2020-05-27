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С 1 июня в Москве заработают непродовольственные магазины

20:17
  • среда
  • 27 мая 2020

Все нормы безопасности остаются в силе

В Москве со следующего понедельника откроются автосалоны и непродовольственные магазины.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Все нормы безопасности, введенные из-за коронавируса, остаются в силе. В них должны быть созданы условия для соблюдения дистанции, обеспечена дезинфекция поверхностей и помещений. Посетители и продавцы обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим.

Кроме того, возобновляется работа химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта работника и клиента.

С 5 июня возобновляют работу ярмарки выходного дня.

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