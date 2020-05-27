Собянин разрешил спортсменам тренироваться на московских стадионах

Без зрителей и гостей

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду объявил о втором этапе снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Режим самоизоляции и пропуска сохранят до 14 июня, однако частично в городе разрешат прогулки, также заработают точки продажи непродовольственных товаров.

Также Собянин принял решение, которое касается большого спорта.

"Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня с.г. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации. Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 г. мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов". – написал на своем сайте мэр.

Отмечается, что на тренировки не допускаются гости и зрители.

Кроме этого, в Москве с 1 июня заработает городской велопрокат и ярмарки выходного дня. Мэр в очередной раз призвал горожан соблюдать меры социального дистанцирования и индивидуальной защиты.

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