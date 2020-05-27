Пожилым москвичам разрешили выходить на прогулку

Бабушки и дедушки сидели в четырех стенах более двух месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил пожилым людям, старше 65 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями выйти из режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса.

С 1 июня они могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом, но при соблюдении перчаточно-масочного режима.

Режим самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями действовал в Москве с 26 марта.

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