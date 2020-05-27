Опубликованы правила "прогулочного режима" в Москве

С понедельника можно выходить из дома для прогулок и занятий спортом

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду объявил о втором этапе снятия ограничений в столице. На своем личном сайте он опубликовал основные правила для желающих выйти на прогулку и заняться спортом на улице. Сделать это можно будет уже с 1 июня.

"Прогулочный режим", как говорится на сайте мэра, запустят в тестовом режиме с 1 июня по 14 июня. На прогулку смогут выйти все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории. Пропуск для прогулок оформлять не придется.

Важно, что по-прежнему запрещается выходить из дома: гражданам, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам; гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы).

Несмотря на послабления, в городе будет усилен масочный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания. Перчатки нужно иметь для походов на работу, в магазин, аптеку, центры "Мои документы", любых других учреждениях и в общественном транспорте.

Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно – но только до 9.00 утра. На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю – 2 раза в будни и 1 раз в выходной день.

График "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.

Рекомендуется ограничить радиус прогулки до двух километров от места проживания. Также необходимо соблюдать меры социального дистанцирования.

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