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Путин указал на недочеты смоленскому губернатору

22:22
  • среда
  • 27 мая 2020

В регионе есть ряд проблем

Президент России Владимир путин в среду в режиме видеоконференции провел сегодня рабочую встречу с губернатором Смоленской области Алексеем Островским.

Обсуждалась социально-экономическая и эпидемиологическая ситуация в регионе, передает "ТВ Центр". Президент отметил эффективную работу властей региона в борьбе с распространением коронавируса. Это касается и организации работы медучреждений, и своевременности исполнения федеральных мер социальной поддержки населения.

В то же время Путин указал Островскому на ряд проблем, которые еще существуют в отдельных отраслях экономики Смоленской области. Так, он отметил, что в регионе эффективно обрабатывается только 30% сельхозземель. При этом, заметил президент, ситуация с расселением аварийного жилья в области "выглядит лучше, чем в других регионах страны".

Владимир Путин заявил, что поддержит губернатора, если тот решит вновь баллотироваться на пост главы региона.

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