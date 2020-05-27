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За жизнью аистов из Рязани начали следить в прямом эфире

22:53
  • среда
  • 27 мая 2020

Недавно Руслана и Георгий обзавелись потомством

У обитателей специализированного центра под Рязанью – двух аистов – произошло счастливое событие. Ранее "ТВ Центр" рассказывал, как пара обживается после переезда из Псковской области. На новом месте ей, судя по всему, понравилось. И вот Руслана и Георгий - так зовут птиц - обзавелись потомством. Один птенец уже вылупился - за процессом можно было наблюдать в прямом эфире, а на днях должны подоспеть еще двое.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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