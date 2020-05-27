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ФСБ показала видео задержания подпольных оружейников

22:31
  • среда
  • 27 мая 2020

В ходе обысков нашли раритетное оружие времен Второй мировой войны

В ФСБ сообщили о выявлении подпольной сети, которая занимались модернизацией и продажей оружия, а также боеприпасов. "ТВ Центр" публикует видео задержания преступников.

Масштабная операция прошла на территории Москвы, Санкт-Петербурга и ещё 8 регионов. Обыскали 13 мастерских, а также места проживания участников нелегального бизнеса. В общей сложности только огнестрельного оружия - как отечественного, так и иностранного - изъято порядка 200 единиц. Среди них пистолеты, пулемёты, винтовки и даже гранатомёты. Некоторые оказались раритетами времён Первой и Второй мировых войн. Помимо этого обнаружены в большом количестве боеприпасы, другие комплектующие и около 20 килограммов взрывчатых веществ.

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