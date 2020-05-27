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Власти Москвы разъяснили правила посещения ТЦ

21:27
  • среда
  • 27 мая 2020

Они откроются с 1 июня

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о правилах посещения торговых центров после снятия ограничений.

В торговый зал будут впускать ограниченное количество посетителей. Все они обязаны соблюдать социальную дистанцию, передает РИА Новости.

"Сейчас Роспотребнадзор готовит замечания. Да, конечно, если там не будет соблюдаться социальная дистанция, то руководство торгового центра обязано предпринять меры", - заявил Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился возобновить работу автосалонов и непродовольственных магазинов с 1 июня.

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