Астронавты NASA полетят в космос на корабле Маска

Проводится финальная проверка всех систем

В эти минуты на мысе Канаверал готовится к запуску первый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX. Планируется, что уже завтра состоится его стыковка с Международной космической станцией.

Астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен уже поднялись на борт. Проводится финальная проверка всех систем корабля. Это первый пилотируемый запуск с территории США после закрытия программы коммерческих шаттлов в 2011 году.

Последние 9 лет российские "Союзы" были единственным способом для американских астронавтов попасть на МКС. Совместную работу многие вспоминают с благодарностью. Так, Рекс Уолхайм, который был в составе последней миссии шаттла "Атлантиса", заявил, что всегда был уверен в российских коллегах.

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