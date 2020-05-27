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Астронавты NASA полетят в космос на корабле Маска

23:02
  • среда
  • 27 мая 2020

Проводится финальная проверка всех систем

В эти минуты на мысе Канаверал готовится к запуску первый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX. Планируется, что уже завтра состоится его стыковка с Международной космической станцией.

Астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен уже поднялись на борт. Проводится финальная проверка всех систем корабля. Это первый пилотируемый запуск с территории США после закрытия программы коммерческих шаттлов в 2011 году.

Последние 9 лет российские "Союзы" были единственным способом для американских астронавтов попасть на МКС. Совместную работу многие вспоминают с благодарностью. Так, Рекс Уолхайм, который был в составе последней миссии шаттла "Атлантиса", заявил, что всегда был уверен в российских коллегах.

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Астронавты NASA на фоне корабля Crew Dragon компании SpaceX
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX
Астронавты NASA
Астронавты NASA
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX
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