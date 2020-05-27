Московские кинотеатры, салоны, рестораны и фитнес-клубы остаются закрытыми

Еще рано их открывать

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на текущий момент рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

Также остаются закрытыми сауны, бани, массажные кабинеты, салоны красоты, кинотеатры и другие места развлечений, добавил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

"Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей", - написал Собянин в своем блоге.

Ранее мэр подписал указ о возобновлении с 1 июня работы непродовольственных магазинов и ряда предприятий сферы услуг. Жителям города, в том числе пожилым и с хроническими заболеваниями, можно выходить на прогулку, но с ограничениями.

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