Шапошников: Ни одного сбоя не выявлено в ходе дистанционного заседания Мосгордумы

Спикер Мосгордумы отметил отсутствие проблем

В ходе состоявшегося в среду первого дистанционного заседания Мосгордумы сбоев не было. Об этом по его итогам сообщил спикер думы Алексей Шапошников.

Для проведения дистанционного заседания 1 апреля были внесены соответствующие изменения в регламент. После этого в аппарате Мосгордумы была создана специальная группа, которая занималась оптимизацией всех технических средств.

"Мы использовали наши всероссийские разработки, это система МИТК, которая работает в зале пленарных заседаний, система видеоконфиренции ВКС "Майнд", которая также является российской разработкой, находится в реестре программного обеспечения Роскомнадзора. На сегодняшний момент все ведение заседания происходило на российских платформах. <...> Не было ни одного сбоя", - заявил Шапошников.

Он отметил, что Мосгордуме удалось создать дистанционные рабочие места депутатов, повторить на ноутбуках рабочие панели, которые есть у депутатов в зале заседания.

Шапошников отметил, что специалистам удалось позаботиться о самом главном – технической безопасности.

Он также высказал благодарность аппарату Мосгордумы и ее техническим специалистам, которые подготовили и обеспечили бесперебойную работу пленарного заседания.

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