ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шапошников: Ни одного сбоя не выявлено в ходе дистанционного заседания Мосгордумы

21:58
  • среда
  • 27 мая 2020

Спикер Мосгордумы отметил отсутствие проблем

В ходе состоявшегося в среду первого дистанционного заседания Мосгордумы сбоев не было. Об этом по его итогам сообщил спикер думы Алексей Шапошников.

Для проведения дистанционного заседания 1 апреля были внесены соответствующие изменения в регламент. После этого в аппарате Мосгордумы была создана специальная группа, которая занималась оптимизацией всех технических средств.

"Мы использовали наши всероссийские разработки, это система МИТК, которая работает в зале пленарных заседаний, система видеоконфиренции ВКС "Майнд", которая также является российской разработкой, находится в реестре программного обеспечения Роскомнадзора. На сегодняшний момент все ведение заседания происходило на российских платформах. <...> Не было ни одного сбоя", - заявил Шапошников.

Он отметил, что Мосгордуме удалось создать дистанционные рабочие места депутатов, повторить на ноутбуках рабочие панели, которые есть у депутатов в зале заседания.

Шапошников отметил, что специалистам удалось позаботиться о самом главном – технической безопасности.

Он также высказал благодарность аппарату Мосгордумы и ее техническим специалистам, которые подготовили и обеспечили бесперебойную работу пленарного заседания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мосгордума
Мосгордума
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.