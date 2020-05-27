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Собянин: столичные клиники увеличат объемы оказания плановой медпомощи

22:06
  • среда
  • 27 мая 2020

С сохранением резерва коронавирусных коек

Снижение нагрузки на медицину увеличит объемы плановой медицинской помощи в Москве.
Собянин продлил режим самоизоляции и пропусков в Москве до 14 июня

В ближайшие недели порядка пять коек в стационарах, которые были временно перепрофилированы для лечения COVID-19, вернутся к обычному режиму работы, об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

Градоначальник подчеркнул, что госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности. Пациенты в первые дни будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию. А плановое лечение будет начинаться только лишь после получения отрицательных тестов.

"При этом будет сохранен достаточный резерв коронавирусных коек, которые могут быть использованы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации", - уточнил Собянин.

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