Собянин: Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений

С 1 июня москвичи смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом

Мэр Сергей Собянин объявил о втором этапе снятия ограничений в Москве. 1 июня откроются все непродовольственные магазины, ряд предприятий сферы услуг, а также в тестовом режиме будет введен график прогулок для жителей. Всё это стало возможным благодаря стабилизации ситуации с распространением инфекции.

Как написал мэр на своем персональном сайте, первый этап не привел к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки, поэтому власти приняли решение и дальше выходить из режима повышенной готовности.

"К работе вернулось более 300 крупных промышленных предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, школ и других городских объектов. Одновременно мы ввели обязательные дополнительные санитарные требования к предприятиям и пассажирам общественного транспорта", - напомнил мэр.

По его данным, количество выявляемых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжает снижаться. "После выздоровления из больниц выписывается гораздо больше людей, чем вновь поступает на койки", - подчеркнул Собянин.

С понедельника, 1 июня, москвичи смогут выходить на улицу для длительных пеших прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

"Разумеется, рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования. Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам “прогулочный режим” вводится в порядке эксперимента — на две недели, с 1 по 14 июня 2020 года", — отметил Сергей Собянин.

Заниматься спортом на улице можно будет только утром - до 9 часов. А радиус прогулки рекомендуется ограничить 2 километрами от места проживания. Возобновят свою работу ярмарки выходного дня, в полном объёме возвращается городской велопрокат. Но пользоваться велосипедами можно будет только в перчатках. Также с 1 июня в Москве откроются стадионы для тренировок профессиональных спортсменов.

Одновременно с некоторыми послаблениями мэр Москвы подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года.

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