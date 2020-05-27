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Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке

22:42
  • среда
  • 27 мая 2020

Экс-президенту придется приехать в ГБР

Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Генпрокурора Украины обязали начать расследование по делу Байдена

Допрос назначен на 29 мая в 12:00 по местному времени. Порошенко проходит как свидетель по уголовному делу о незаконном использовании спецсредств получения информации,  пишет "Газета.Ru".

Скандал с прослушкой вспыхнул после того, как депутат Верховной рады Андрей Дергач опубликовал аудиозапись телефонных переговоров Порошенко и Джо Байдена, в ходе которых последний предлагал Порошенко 1 миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина и сохранение схем работы нефтегазовой компании Burisma, в совет директоров которой входил его сын Хантер Байден.

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