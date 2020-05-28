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Эксперт оценил угрозы США в адрес Германии из-за "Северного потока-2"

08:58
  • четверг
  • 28 мая 2020

Угрозы США в адрес Германии из-за "Северного потока-2" обсудили в программе "События. 25-й час"

Каким будет следующий шаг со стороны Вашингтона? И что  может противопоставить этому Берлин? 

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Важно понимать, что практически все возможные санкции США по "Северному потоку- 2" уже применили", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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