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Трамп обвинил Twitter в попытках вмешаться в выборы

08:24
  • четверг
  • 28 мая 2020

Кто изолгался?

В соцсетях идет горячая битва – поводом стала инициатива губернатора штата Калифорния Гевина Ньюсома разослать избирателям по почте бюллетени для голосования в ноябре.
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Трампу это не понравилось. Президент объявил: такая практика в США прижиться не должна, поскольку будет обман, подделки и воровство голосов.

Выступив в своем любимом "Твиттере", президент с удивлением увидел пометку под своим выступлением – Узнайте факты о голосовании по почте. Ссылка вела к материалу, озаглавленному "Трамп делает необоснованное утверждение, что избирательные бюллетени, отправленные по почте, приведут к мошенничеству"

Трамп, известный своими решительными заявлениями, просто пообещал позакрывать социальные сети, раз они так. А "Твиттер" обвинил во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова.

Подозрительность и страх – отличительная особенность тех, кто руководит социальными сетями. А ведь они были задуманы как свободные и неподцензурные площадки для обмена информацией.

Какие уж свободные! "Фэйсбук" на волне русофобской паранойи в 2019-м проводит чистку своих аккаунтов – закрыты сотни страниц, связанных с Россией. Почему? Да просто подозрительные они. Русские же.

А бесконечная история про русских хакеров, которые Трампу помогли попасть в Белый Дом? Доказать не смогли, но подозрения остались. Свободные медиа, говорите?

В действительности все не так, как на самом деле.

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