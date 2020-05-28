6 тысяч мигрантов попытались проникнуть в Россию

Пограничники подвели итоги работы за 2019 год

В прошлом году пограничники выявили свыше 6 тысяч мигрантов, которые пытались нелегально пересечь российскую границу.

"Около 1 тысячи из них задержано и привлечено к ответственности, остальным рекомендовано следовать через установленные пункты пропуска", - рассказал ТАСС заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. По его словам, пограничники перекрыли 98 каналов незаконной миграции.

Незаконно пересечь границу пытаются в основном жители Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Украины, Молдавии. Они ищут лучших условий жизни, хотят трудоустроиться или же пересекают российскую территорию по пути в европейские страны.

В прошлом году около 1,5 тысячи человек осудили за нарушения законов в пограничной сфере. Было возбуждено более 3 тысяч уголовных дел. Сумма административных штрафов превысила 1 миллиард рублей.

Кроме того, пограничники изъяли 560 килограммов наркотиков, 360 единиц оружия, 11 килограммов взрывчатки.

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