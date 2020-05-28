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Россиянам объяснили правила посещения парикмахерских

08:40
  • четверг
  • 28 мая 2020

Перечень возможных процедур резко сократился

Необходимость соблюдения масочного режима накладывает определенные ограничения на россиян, которые решили воспользоваться услугами парикмахера. С 1 июня салоны красоты откроются в Москве и других регионах России.
Кадыров в ответ на просьбы открыть парикмахерские побрился налысо

"В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска", - рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева.

Медик напомнила, что как клиент, так и парикмахер обязаны соблюдать все необходимые ограничения. При выполнении процедур по уходу за лицом контакт очень близкий, и риск заразиться очень велик, отметила Алексеева в интервью телеканалу "Звезда".

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