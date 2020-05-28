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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России

08:43
  • четверг
  • 28 мая 2020

Дают о себе знать "хищнические подходы", отметил министр

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Запад за стремление использовать COVID-19 для наказания неугодных ему правительств.
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"Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы", - заявил Лавров.

По словам министра, пандемия показала дефицит гуманизма - причем у тех государств, которые говорят "моральном лидерстве и демократических традициях".

"Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния". До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием", — приводят слова министра "Известия".

Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с COVID-19 – в частности, 45 аппаратов ИВЛ, 15 тысяч респираторов, миллион масок.

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