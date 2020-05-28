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В сметане на российских прилавках нашли следы антибиотиков

08:53
  • четверг
  • 28 мая 2020

Два образца вызвали нарекания экспертов

Специалисты Роскачества проверили сметану 20% жирности семи торговых марок: "Пестравка", "Ростагроэкспорт", "Благода", "36 копеек", "Домик в деревне", "Простоквашино" и "Вологодское лето". 
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В сметане "Благода" превышен уровень содержания дрожжей, а также выявлены следы антибиотика доксициклин. К тому же в образце присутствуют растительные жиры. Их могли туда добавить ради удешевления продукции. Специалисты назвали этот товар сметанным продуктом, а не сметаной. 

В образце "Домик в деревне" найдены следы антибиотика хлортетрациклин в незначительном количестве. Это не считается грубым нарушением. "Однако, согласно опережающим требованиям Роскачества, антибиотики, даже в следовых количествах, в продукции недопустимы", - приводит ТАСС выдержку из исследования. 

В остальных образцах эксперты не выявили нарушений.

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