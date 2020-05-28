В Москве тепло и сыро: синоптики пообещали дожди

Показатели характерны для июня

Погода в Москве торопится в июнь – показатели более характерны для первого летнего месяца. В столице 28 мая будет теплая погода с небольшими дождями и слабым ветром.

Погоду в столичном регионе определяет узкая полоса повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, в северных и западных районах возможны небольшие дожди - чисто символические, слабые, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Тепло, температура в пределах нормы, даже дневные показатели ближе к началу июня: 21-23 градуса тепла в столице, 18-23 градуса по области", - цитирует метеоролога РИА Новости.

Синоптик добавил, что ожидается несильный южный ветер, от 2 до 7 метров в секунду. Барометры показывают 752 миллиметра ртутного столба – это выше нормы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"