Оставшаяся без заработков Воробей решила продать квартиру

Она - единственный кормилец в семье

52-летняя актриса Елена Воробей рассказала, что из-за финансовых трудностей ей пришлось выставить на продажу квартиру на морском побережье в Черногории.

За время карантина многие знаменитости пожаловались на проблемы с деньгами. Оставшись без концертов и корпоративов, звезды затягивают пояса.

"На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива угнетающая. А я единственный кормилец в семье: у меня дочь, племянники, племянницы школьного возраста, которые уже не попадают ни под какие выплаты", - рассказала Воробей sobesednik.ru.

По ее словам, у многих звезд есть элитная недвижимость. Расставаться с ней не хочется, но деваться некуда. Отчаянные времена, как говорится, требуют отчаянных мер.

Юмористка рассказала, что на самоизоляции она не сидит без дела. Вместе с другими волонтерами она отвозит продукты людям, которые не могут выйти из дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"