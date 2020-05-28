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Оставшаяся без заработков Воробей решила продать квартиру

09:33
  • четверг
  • 28 мая 2020

Она - единственный кормилец в семье

52-летняя актриса Елена Воробей рассказала, что из-за финансовых трудностей ей пришлось выставить на продажу квартиру на морском побережье в Черногории. 

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За время карантина многие знаменитости пожаловались на проблемы с деньгами. Оставшись без концертов и корпоративов, звезды затягивают пояса. 

"На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива угнетающая. А я единственный кормилец в семье: у меня дочь, племянники, племянницы школьного возраста, которые уже не попадают ни под какие выплаты", - рассказала Воробей sobesednik.ru

По ее словам, у многих звезд есть элитная недвижимость. Расставаться с ней не хочется, но деваться некуда. Отчаянные времена, как говорится, требуют отчаянных мер. 

Юмористка рассказала, что на самоизоляции она не сидит без дела. Вместе с другими волонтерами она отвозит продукты людям, которые не могут выйти из дома. 

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