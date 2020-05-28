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В России коронавирус за сутки нашли еще у 8371 человека

10:46
  • четверг
  • 28 мая 2020

За сутки из больниц выписаны более 8700 человек

В России за сутки зафиксирован еще 8371 случай COVID-19, общее число заболевших достигло 379051 человека, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на данные оперштаба.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, под постоянным наблюдением врачей остаются 300 тысяч граждан. За день проведено 285 тысяч тестов на выявление инфекции. Девять миллионов 700 тысяч - за весь период.

За сутки из больниц выписаны еще 8785 человек. Это уже четвертый случай с начала пандемии, когда выздоровевших больше, чем заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба. Всего вылечились 150 тысяч 993 пациента.

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