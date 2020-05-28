В регионы прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом

В составе бригад - специалисты разных профилей

Бригады столичных врачей прибыли в российские регионы с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой. Помочь им в борьбе с коронавирусом поручил Владимир Путин на совещании с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает "ТВ Центр".

Спецрейсы вылетели накануне. В Забайкалье, Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии медиков встретили прямо у трапов - с цветами и словами благодарности. В составе бригад - специалисты разных профилей: инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, хирурги - с опытом работы в крупных федеральных и московских больницах.

Они привезли с собой тонны груза - тест-системы, средства индивидуальной защиты, антибиотики, противовирусные препараты. А в ближайшее время столичные специалисты прибудут в Псковскую и Владимирскую области.

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