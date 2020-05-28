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Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

11:57
  • четверг
  • 28 мая 2020

Перед пограничниками стоят важнейшие задачи, отметил президент

28 мая в России отмечают День пограничника. Ровно 102 года назад был утверждён декрет о создании службы, отвечающей за охрану наших рубежей. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов поздравил Владимир Путин. Как отметил президент, сегодня в мире сохраняются угрозы и риски и перед пограничниками стоят важнейшие задачи, передает "Газета.Ru".

"Нынешнее поколение пограничников с честью продолжает легендарные традиции, надёжно отстаивает национальные интересы и безопасность России. Хочу поблагодарить всех вас за добросовестную службу, за верность долгу и присяге. Мы хорошо понимаем, что в современном мире остается немало угроз и рисков. И перед вами сегодня стоят серьёзные, очень ответственные задачи. Прежде всего, необходимо не допускать проникновения в Россию международных террористов и бандитов, поставить надёжный заслон на пути трансграничной преступности, наркобизнеса и нелегальной миграции. А для этого - последовательно развивать пограничную инфраструктуру, наращивать оперативные, технические, кадровые возможности. Уверен, что вы будете и впредь достойно выполнять свои обязанности, честно, на совесть служить России", - отметил Путин.

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