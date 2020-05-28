Как несут службу пограничники в Крыму

У них самая передовая техника

Память пограничников, которые отдали жизни за безопасность нашей страны, почтили во Владивостоке. Представители командования и военнослужащие возложили цветы и венки к мемориалу бойцам, погибшим при защите рубежей Родины. Даже в свой профессиональный праздник пограничники остаются на посту. Под их охраной - более 60 тысяч километров границ. Служба оснащена передовыми вооружениями и техникой. Одна из самых современных систем охраны рубежей действует в Крыму.

Севастопольская бухта. Наиболее оживленная акватория города. Морской порт, паром, причалы, прогулочные набережные. А на дне, пожалуй, самая неизвестная для зрителя часть границы полуострова.

Поиск взрывчатых веществ и контрабанды. Проверка днища кораблей и судов, и причальной стенки. Работа, которая на первый взгляд не видна, и чтобы с ней познакомиться – нужно погрузиться поглубже.

Среди водорослей и раковин, наросших на обшивку корабля, водолазы погранслужбы ищут тайники с контрабандой и взрывчатые вещества.

Еще одна задача – освобождение захваченного судна. Новый аппарат "Кайман" с замкнутой системой дыхания не выпускает пузырьки воздуха на поверхность и позволяет группе захвата подниматься на борт судна не снимая снаряжение.

Суда освобождают и с воздуха. С ювелирной точность спецназ ФСБ может спуститься по канату на любую, даже движущуюся, поверхность. В отдельных случаях используют парашюты. Высадка с воздуха – самый сложный элемент боевой подготовки десанта и крайняя мера при захвате нарушителей. Но если надо, эти ребята высадятся и на землю, и на воду.

Неуправляемый купол для быстрого десантирования на малых высотах, маневренное "крыло" для сложного рельефа в горах или лесу. Спецназ используют для противодиверсионной работы. Но времена нынче спокойные.

Россию от Украины отделяют мелководные озера и небольшие сухопутные участки. Камеры, сейсмо- и вибродатчики, тепловизоры – каждый метр под наблюдением. Вдоль побережья курсируют квадроциклы и вездеходы. Катера на воздушной подушке пресекают попытки нарушителей перейти границу по мелководному Сивашу. Север полуострова изрезан береговыми выступами. Здесь в степи расположены наиболее удаленные посты и заставы.

На полуострове – хоть и самый молодой участок российской границы, но при этом самый технологичный, а значит - безопасный.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым и Севастополь.

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