В торговой войне США и Китая - новый поворот

Пекин считает арест финдиректора Huawei политическим

Торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем разгорается с новой силой, не без помощи Канады. Верховный суд провинции Британская Колумбия вернулся к рассмотрению дела об экстрадиции в США финдиректора компании Huawei. Китайская корпорация - лидер в сфере высоких технологий, а также один из главных конкурентов для американского рынка. Пекин выразил жёсткий протест.

Все подробности - в репортаже Лилии Акиньшиной

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"