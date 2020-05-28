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В торговой войне США и Китая - новый поворот

12:06
  • четверг
  • 28 мая 2020

Пекин считает арест финдиректора Huawei политическим

Торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем разгорается с новой силой, не без помощи Канады. Верховный суд провинции Британская Колумбия вернулся к рассмотрению дела об экстрадиции в США финдиректора компании Huawei. Китайская корпорация - лидер в сфере высоких технологий, а также один из главных конкурентов для американского рынка. Пекин выразил жёсткий протест.

Все подробности - в репортаже Лилии Акиньшиной

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