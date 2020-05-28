ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Астронавты отправились на карантин после отмененного старта Crew Dragon

12:06
  • четверг
  • 28 мая 2020

Причина отмены старта - плохие погодные условия

Запуск частного космического корабля Crew Dragon, к которому в последние дни было приковано внимание мировой прессы, не состоялся. Старт с Мыса Канаверал отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Впервые почти за десятилетие астронавтов должен был доставить на орбиту не российский "Союз", а аппарат американского производства.

Момент X для Space X. На стартовой площадке – все по плану. Астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен поднимаются в капсулу, садятся в кресла. Идет заправка керосином и кислородом первой ступени ракеты-носителя. Но за 17 минут до старта в космическом центре имени Джона Кеннеди принимают новое решение, передает "ТВ Центр".

"Dragon SpaceX, к сожалению, мы не собираемся запускать сегодня. Вы идете на отмену запуска", - сказал диспетчер.

Причина – плохие погодные условия. Небо над Мысом Канаверал затянуло тучами. Запуск корабля Crew Dragon мог спровоцировать молнии. О такой угрозе синоптики предупреждали специалистов NASA еще за сутки. Несмотря на дождь в штате Флорида на пляжах был аншлаг – туристы съехались со всей страны.

Действительно, последний пилотируемый полет NASA осуществило в далеком 2011-м и завершило программу Space Shuttle. С тех пор американских астронавтов на Международную космическую станцию доставляли только российскими "Союзами". А потому к 27 мая в США готовились особенно – действо на земле напоминало кадры не то героического, не то фантастического голливудского фильма. Поцелуи и объятия – на расстоянии. Или чего стоят хотя бы скафандры Дага Хёрли и Боба Бенкена. Создатель SpaceX Илон Маск рассказывал, что видит, как американские дети мечтают о таких костюмах. 

Несмотря на патетику, Crew Dragon – продукт коммерческий и, предполагается, что в перспективе корабль должен возить в космос туристов – с облетом Луны и доставкой на МКС. Для этого в кабине установлены 4 кресла плюс 3 для экипажа. До сих пор был производен только беспилотный запуск в марте 2019-го года. Уверенность и несгибаемый оптимизм Илона Маска, похоже, очень близки по духу Дональду Трампу. Американский лидер с супругой Меланией заранее покинули Белый дом – чета направилась во Флориду. До назначенного старта паре устроили экскурсию по космическому центру.

После отмены запуска в среду стало известно, что вторую попытку назначили на 30 мая. Дональд Трамп пообещал вновь прибыть в космический центр. Ну а Даг Хёрли и Боб Бенкен до субботы проведут время на карантине.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Астронавты NASA
Астронавты NASA
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX
Астронавты NASA
Астронавты NASA
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.