Астронавты отправились на карантин после отмененного старта Crew Dragon

Причина отмены старта - плохие погодные условия

Запуск частного космического корабля Crew Dragon, к которому в последние дни было приковано внимание мировой прессы, не состоялся. Старт с Мыса Канаверал отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Впервые почти за десятилетие астронавтов должен был доставить на орбиту не российский "Союз", а аппарат американского производства.

Момент X для Space X. На стартовой площадке – все по плану. Астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен поднимаются в капсулу, садятся в кресла. Идет заправка керосином и кислородом первой ступени ракеты-носителя. Но за 17 минут до старта в космическом центре имени Джона Кеннеди принимают новое решение, передает "ТВ Центр".

"Dragon SpaceX, к сожалению, мы не собираемся запускать сегодня. Вы идете на отмену запуска", - сказал диспетчер.

Причина – плохие погодные условия. Небо над Мысом Канаверал затянуло тучами. Запуск корабля Crew Dragon мог спровоцировать молнии. О такой угрозе синоптики предупреждали специалистов NASA еще за сутки. Несмотря на дождь в штате Флорида на пляжах был аншлаг – туристы съехались со всей страны.

Действительно, последний пилотируемый полет NASA осуществило в далеком 2011-м и завершило программу Space Shuttle. С тех пор американских астронавтов на Международную космическую станцию доставляли только российскими "Союзами". А потому к 27 мая в США готовились особенно – действо на земле напоминало кадры не то героического, не то фантастического голливудского фильма. Поцелуи и объятия – на расстоянии. Или чего стоят хотя бы скафандры Дага Хёрли и Боба Бенкена. Создатель SpaceX Илон Маск рассказывал, что видит, как американские дети мечтают о таких костюмах.

Несмотря на патетику, Crew Dragon – продукт коммерческий и, предполагается, что в перспективе корабль должен возить в космос туристов – с облетом Луны и доставкой на МКС. Для этого в кабине установлены 4 кресла плюс 3 для экипажа. До сих пор был производен только беспилотный запуск в марте 2019-го года. Уверенность и несгибаемый оптимизм Илона Маска, похоже, очень близки по духу Дональду Трампу. Американский лидер с супругой Меланией заранее покинули Белый дом – чета направилась во Флориду. До назначенного старта паре устроили экскурсию по космическому центру.

После отмены запуска в среду стало известно, что вторую попытку назначили на 30 мая. Дональд Трамп пообещал вновь прибыть в космический центр. Ну а Даг Хёрли и Боб Бенкен до субботы проведут время на карантине.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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