Храмы в России возобновляют богослужения

Меры предосторожности сохраняются

Храмы в российских регионах возобновляют богослужения, приостановленные ранее из-за угрозы распространения коронавируса. При этом соблюдаются противоэпидемические меры – такие, как социальная дистанция и ношение масок.

В Псковской области богослужения с участием прихожан возобновились еще 21 мая. Пока их проводят только около храмов, на улице. Внутрь можно заходить лишь в свободное от богослужений время. В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре - одной из древнейших и самых крупных в России мужских обителей - для паломников специально расчертили территорию, сделав отметки на расстоянии в 2 метра. На крыльце храма установлены микрофоны для священников и аудиоколонки, так что молитвы и песнопения слышны каждому прихожанину.

Во всех епархиях верующих при посещении храмов обязали соблюдать социальную дистанцию – как, к примеру, в Соловецком монастыре Архангельской области. Священники во многих храмах во время богослужений носят маски.

Ранее в Русской православной церкви заявили, что будут открывать доступ в храмы – сохраняя меры предосторожности. Церковь намерена сообразовываться с принятыми светскими властями решениями и исходить из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе, передает ТАСС.

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