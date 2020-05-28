ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Храмы в России возобновляют богослужения

09:44
  • четверг
  • 28 мая 2020

Меры предосторожности сохраняются

Храмы в российских регионах возобновляют богослужения, приостановленные ранее из-за угрозы распространения коронавируса. При этом соблюдаются противоэпидемические меры – такие, как социальная дистанция и ношение масок.
Избеги ближнего своего: московские храмы перешли на онлайн-богослужения

В Псковской области богослужения с участием прихожан возобновились еще 21 мая. Пока их проводят только около храмов, на улице. Внутрь можно заходить лишь в свободное от богослужений время. В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре - одной из древнейших и самых крупных в России мужских обителей - для паломников специально расчертили территорию, сделав отметки на расстоянии в 2 метра. На крыльце храма установлены микрофоны для священников и аудиоколонки, так что молитвы и песнопения слышны каждому прихожанину.

Во всех епархиях верующих при посещении храмов обязали соблюдать социальную дистанцию – как, к примеру, в Соловецком монастыре Архангельской области. Священники во многих храмах во время богослужений носят маски.

Ранее в Русской православной церкви заявили, что будут открывать доступ в храмы – сохраняя меры предосторожности. Церковь намерена сообразовываться с принятыми светскими властями решениями и исходить из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Священнослужитель
Священнослужитель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.