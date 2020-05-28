На юго-востоке Москвы запустили движение по новому путепроводу

Магистраль проходит над МЦК

На юго-востоке столицы запустили движение по новому путепроводу от улицы Пруд Ключики до 1-ой Фрезерной. Четырёхполосная магистраль проходит над Московским центральным кольцом.

Она связывает районы Лефортово и Нижегородский и станет частью Юго-Восточной хорды. Теперь путь от промзоны "Фрезер" в сторону шоссе Энтузиастов, который занимал у автомобилистов больше часа, сократится до нескольких минут. Для пешеходов сделали тротуары, благодаря этому можно быстро добраться от станции МЦК до расположенных рядом предприятий и организаций. Проект - часть большой программы правительства Москвы по строительству путепроводов.

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