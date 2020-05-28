Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке стали фигурантами уголовного дела

В каком состоянии животные сейчас и что грозит тем, кто оставил их без присмотра

Уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными" завели в отношении владельцев контактного зоопарка во Владивостоке. Звери и птицы несколько дней провели без еды и воды.

Последних животных вывезли минувшей ночью. Правда, действовать владельцы зоопарка начали лишь после огласки в СМИ. До этого звери несколько дней фактически были брошены. Некоторые даже пытались выбраться на волю самостоятельно.

Владелец зверинца задолжал более 350 тысяч рублей за аренду. Экстренно освобождать помещение он начал еще на прошлой неделе. Правда, вывозил в первую очередь имущество, а не животных. Дверь вскрыли арендодатели, когда появился резкий запах.

В стрессовом состоянии находились все десять питомцев. Зоопарк арендует помещение в здании владивостокского океанариума.

Крупный долг образовался еще до пандемии. А позже зверинец пришлось вовсе закрыть - из-за ограничительных мер. Затем, как жалуется владелец, в помещении отключили электричество - после этого он решил вывозить зверей, забрать всех животных сразу ему не дали.

Арендаторы не отрицают, отключения электричества действительно были, но, по их мнению, на жизнедеятельность зоопарка это не повлияло. Говорят, животных не отдавали, потому что хозяин не предъявлял разрешительных документов.

По словам арендаторов, бумаг на животных им не показали и сейчас. Часть зверей хозяин зоопарка забирал ночью, так как имеет свободных доступ в помещение. Часть днем, и в присутствии свидетелей. Сейчас звери на базе отдыха под Владивостоком.

Несмотря на то, что животных уже вывезли, внимание к владельцу зоопарка и его питомцам еще будут проявлять не один день. По крайней мере. правоохранительные органы. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, да и долг за аренду и коммунальные платежи пока не погашен.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.

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