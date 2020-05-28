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В Москве за сутки вылечились от коронавируса почти 4 тысячи пациентов

10:01
  • четверг
  • 28 мая 2020

Общее число выздоровевших – более 70 тысяч

В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились около 4 тысяч пациентов. Общее число выздоровевших от COVID-19 в столице превысило 70 тысяч.
Собянин: Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71 251", - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне подписал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня. С 1 июня в столице разрешат прогулки по графику, в том числе жителям старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания. Возобновят работу непродовольственные магазины и центры по оказанию услуг. В городе откроются скверы и парки – за исключением "Зарядья".

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